Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir yolu Polis Hatıra Ormanı mevkisinde, Havva Savaş'ın (41) kullandığı 10 VZ 963 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen Ömer T. (24) idaresindeki 06 FN 0940 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sevim Savaş (53) olay yerinde öldü.

Hafif yaralanan tır sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafakemalpaşa Bursa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

28 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı farz mı? Teravih namazı evde kılınır mı? 28 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Testo Taylan kimdir, gerçek adı ne? Testo Taylan kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? 28 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? 28 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada otobüs kazası görmek, Rüyada beyaz, renkli, kırmızı otobüs görmek nedir? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal kaç yaşında öldü ve nereli? Yaşar Kemal'in hayatı ve biyografisi! 28 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title