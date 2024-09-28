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Bursa'da Otomobil Ters Döndü: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil Ters Döndü: 2 Yaralı
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Bursa'da bir otomobil, refüjdeki reklam panosu ile ağaçlara çarparak ters döndü. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da refüjdeki reklam panosu ile ağaçlara çarparak karşı şeride geçen otomobil, ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Vakıf Mahallesi istikametine seyir halinde olan Kemal Ö. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki reklam panosu ile ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobildeki sürücü Kemal Ö. ile Mustafa P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Yiğithan HÜYÜK BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Bursa Kaza

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