Bursa'da otomobil tamirhanesinde kavga: 4 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde iş yeri sahibinin silahla vurularak yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde iş yeri sahibinin silahla vurularak yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Münür Gülay'ın (59) tabancayla vurularak yaralanmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerindeki incelemelerin ardından Gülay'ı tabancayla vuranın C.A. (44) olduğu, M.H. (29) M.Z. (35) ve A.Y'nin ise darbettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bu kişileri olayda kullanılan tabancayla yakaladı. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A, M.H, M.Z. ve A.Y. adliyeye sevk edildi.

Münür Gülay'ın ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Oto tamirhanesinin güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yerinin önünde taraflar arasında başlayan kavga sırasında şüphelilerden birinin, belinden çıkardığı tabancayı C.A'ya verdiği görülüyor.

Küçük Sanayi Sitesi 17. Blok'ta oto tamircisi Münür Gülay'ın iş yerine 8 Haziran'da araç alım satımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan 4 kişi gelmişti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Gülay hastaneye kaldırılmış, şüpheliler ise kaçmıştı.