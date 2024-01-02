Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomobil Sürücüsü Kız Çocuğuna Çarpmaktan Kurtardı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın Gürsu ilçesinde aniden yola çıkan kız çocuğunun, otomobil sürücüsünün refleksiyle çarpılmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde aniden yola çıkan kız çocuğunun, otomobil sürücüsünün refleksiyle çarpılmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstiklal Mahallesi'nde 5 yaşındaki H.Ç, ailesinin yanında dururken koşarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsü, çocuğu fark ederek direksiyonu sola kırdı.

Otomobilin, park halindeki 16 GA 347 plakalı minibüse çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, sürücünün aniden yola çıkan çocuğu görünce direksiyonu kırmasının ardından aracıyla minibüse çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Güvenlik Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title