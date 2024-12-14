Bursa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
İnegöl ilçesinde, Erol D. yönetimindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Erol D. (60) yönetimindeki 16 UP 689 plakalı otomobil, Muratbey Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Erol D. ile araçta bulunan Nurgül D. (51) ve Nuray D. (50) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.