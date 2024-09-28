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Bursa'da Otomobil Refüjdeki Reklam Panosuna Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil Refüjdeki Reklam Panosuna Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'da bir otomobilin refüjdeki reklam panosuyla ağaçlara çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da otomobilin refüjdeki reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kemal Ö. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki refüjde bulunan reklam panosuyla ağaçlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil karşı şeride devrildi.

Kazada sürücü Kemal Ö. ile araçtaki Mustafa P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

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