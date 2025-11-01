Haberler

Bursa'da Otomobil Pastaneye Çarptı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün ani manevrası sonucu pastaneye ait masalara çarptı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün önüne çıkan cipe vurmamak için ani manevra yaptığı otomobilin pastaneye ait masalara çarpması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi'nde 06 DOP 91 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.A, ara sokaktan önüne çıkan cipe çarpmamak amacıyla ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp yol kenarındaki pastaneye ait masalara çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
