Bursa'da Otomobil Motorundan Alev Aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünden alev aldı.

Yalova- Bursa kara yolu Yeniköy trafik ışıklarında, Mehmet Kaya idaresindeki 34 HMS 004 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü araçtan inerek diğer sürücülerden yardım istedi.

Polis ve çevredeki vatandaşlar, motor bölümü bir anda alev alan araca yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.