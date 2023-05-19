Bursa'da Otomobil Metro İstasyonunun Alt Geçidine Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (3)

Bursa'da, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Necip Sinan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 TR 935 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan ve süratli olduğu görülen otomobilin kaldırım ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı. (DHA)