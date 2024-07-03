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Bursa'da Otomobil Köprüden Dere Yatağına Düştü

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Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprü korkuluklarını aşıp, 6 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Ters dönerek duran otomobilde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprü korkuluklarını aşıp, 6 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Ters dönerek duran otomobilde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza saat 19.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Engin Acar yönetimindeki 16 BIE 393 plakalı otomobil, Alman Kanalı üzerindeki köprüde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Köprünün korkuluklarını aşan otomobil, yaklaşık 6 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Otomobil ters dönerek dururken, sürücü araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dere yatağına inen itfaiye görevlileri, ters dönen araçta sıkışan sürücü Acar'ı çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Engin Acar, hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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