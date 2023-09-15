Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücüler Yaralandı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Araç sürücülerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Songül G.'nin (23) direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 BAA 681 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Furkan Y.'nin (22) kullandığı 01 ALS 287 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Furkan Y. taburcu edilirken, Songül G.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)