Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ara sokaktan çıkan bir cipe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek pastanenin önündeki beton bölüme girdi. Kazada sürücü yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

BURSA'da, ara sokaktan çıkan cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle, caddedeki pastanenin ön kısmındaki beton bölüme giren sürücü yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden E.A., 06 DOP 91 plakalı otomobiliyle, ara sokaktan çıkan cipe çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkıp caddedeki pastanenin ön kısmındaki beton bölüme girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar meydana gelirken, sürücü de yaralandı. Cipin sürücüsü ise yoluna devam etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü E.A., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
