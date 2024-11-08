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Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Ün (58) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak Ün'ün hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Ün (58) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ün, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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