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Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Furkan Kök'ün cenazesi toprağa verildi. Kök'ün kazadan 1 gün önce oğlunun sünnet düğünü olduğu öğrenildi.

BURSA'da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Furkan Kök'ün (31) cenazesi, toprağa verildi. Kök'ün kazadan 1 gün önce oğlunun sünnet düğünü olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Çevre Yolu istikametinden Kestel yönüne giden Furkan Kök yönetimindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kök'ün sıkıştığı otomobilin motoru yerinden çıkıp, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Kök'ün öldüğünü tespit etti. Kök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kök'ün cenazesi bugün öğle vakti Barakfakih Camisi'nde kılınan namazın ardından Barakfakih Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Furkan Kök'ün kazadan 1 gün önce oğlu B.K.'nin (7) sünnet düğününün olduğu öğrenilirken, geriye çalıştığı otomobil fabrikasında mesai arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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