Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücü Baygınlık Geçirdi

Güncelleme:
Bursa'da Emirhan S. adlı sürücünün otomobiliyle bariyerlere çarpmasının ardından önündeki taksiye çarparak kaza yaptı. Sürücü baygınlık geçirirken çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı.

BURSA'da, Emirhan S. (28) otomobiliyle yol kenarındaki bariyerlere ardından da kazanın şokuyla önünde ilerleyen taksiye çarptı. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahaleyi, esnaf ve diğer sürücüler yaptı.

Kaza, 28 Kasım'da saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan kız arkadaşı ile birlikte gezmek için Bursa'ya gelen Emirhan S.'nin kontrolünü yitirdiği 34 NH 3638 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şokunu üzerinden atamayıp yoluna devam eden Emirhan S., yaklaşık 20 metre gittikten sonra bu kez de otomobiliyle önündeki 16 T 0643 plakalı taksiye arkadan çarptı. Direksiyonda baygınlık geçiren Emirhan S., kazayı gören esnaf ve sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı.Vatandaşlar tarafından yere yatırılan Emirhan S. güçlükle sakinleştirilirken, yanındaki kız arkadaşı da gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan S., ambulansla sağlık merkezine kaldırıldı.

-Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
