Bursa'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Bursa'da Otomobil Kazası: İki Yaralı
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İnegöl ilçesinde su kanalına düşen otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Sürücü Metin A. ve eşi Güneş A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, su kanalına düşüp yan yattıktan sonra istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Metin A. (49) ile eşi Güneş A. (47) yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit-7 mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Metin A. yönetimindeki 16 YU 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su kanalına düşüp yan yatan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Güneş A., ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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