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Bursa'da Otomobil Kazası: Bir Yaralı

Bursa'da Otomobil Kazası: Bir Yaralı
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İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil, başka bir araçla çarpıştıktan sonra takla attı. 25 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kavşakta otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Ferhat B. (25), yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara kara yolu üzeri Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa istikametine 'U' dönüşü yapmak isteyen Ferhat B.'nin kullandığı 16 JUR 34 plakalı otomobil ile İnegöl'den Bursa istikametine giden Serdal A. (34) yönetimindeki 35 BLA 565 plakalı otomobil çarpıştı. 2 araç çarpışmanın etkisi ile savrulurken, Ferhat B.'nin otomobili takla attı. Yaralanan Ferhat B., yoldan geçen diğer sürücülerin yardım ile aracından çıkarıldı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat B. yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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