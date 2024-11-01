Bursa'da Otomobil Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı 65 yaşındaki Sefa Sefer hayatını kaybetti. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bursa-Ankara kara yolundaki Kınık Mahallesi'nde Koray Ş. yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, Sefa Sefer'e (65) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sefer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.