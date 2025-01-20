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Bursa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Bursa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yenişehir yolu üzerinde Diş Hastanesi mevkisinde meydana gelen kazada, Kenan G. (40) idaresindeki 16 TS 167 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı esnada, Burak N. (28) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücüler ile Kenan G'nin eşi Elif G. (35), çocukları Semih G. (15) ve Emin G. (10) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burak N. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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