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Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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İnegöl ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'ta İsmail İ. (37) yönetimindeki 16 AYM 182 plakalı hafif ticari araç, Muhammet Emin C. (31) idaresindeki 16 BCH 949 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kontrolden çıkan kamyonet, köprü demirlerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Tarık İ. (47) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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