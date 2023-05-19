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Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Güncel Haberler

Bursa'da bir otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı ve 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Necip Sinan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 TR 935 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan ve süratli olduğu görülen otomobilin kaldırım ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı. Semih ŞAHİN/BURSA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Güncel Haberler

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