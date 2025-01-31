Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Olay, iki aracın kavşakta çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İsmail Ö. (25) yönetimindeki 35 GA 0866 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ile Gürbüz Sokak üzerindeki kavşakta, Murat E. idaresindeki 16 BFE 085 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle, sürücü İsmail Ö. ve otomobilde bulunan eşi Songül Ö. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.