Bursa'da otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akharem Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ahmet Gürle (59) idaresindeki 16 BAG 430 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Gürle'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan eşi Necmiye Gürle (58) ile Semra Tepeler (54) yaralandı. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Ahmet Gürle'nin cenazesi Orhangazi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - BURSA