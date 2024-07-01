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Bursa'da Otomobil Kaza Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, aracın motor bölümü yerinden söküldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa Çevre Yolu'nda İnegöl ilçesi istikametine seyreden Furkan Kök (31) idaresindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, Doğu Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aracın motor bölümünün yerinden söküldüğü kazayı görenler, durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kök'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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