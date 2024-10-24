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Bursa'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yaya Kurtuldu

Bursa'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yaya Kurtuldu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen bir otomobil, kaldırıma çıkarak yürüyenleri ezilmekten son anda kurtardı. Kaza anı güvenlik kameralarında görüntülendi.

BURSA'da gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyenler ezilmekten son anda kurtulurken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi'nde meydana geldi. Gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen Nevide Y. (36) yönetimindeki 16 AAV 822 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda olan yayalar, aracı fark edip, ezilmekten son anda kurtuldu. Dönerek ilerlemeye devam eden otomobil, elektrik trafosunu devirdikten sonra tekrar caddeye gelip durdu. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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