Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından kavga çıktı; darp sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza 19.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Ahmet A.yönetimindeki 16 AVV 579 plakalı motosiklet, Ertuğrulgazi mahallesi Akpınar caddesi üzerinden yola çıkış yapan sürücü Suat B.yönetimindeki 16 AOT 005 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kazanın ardından ortalık karıştı

Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada otomobildeki şahıslar, levyelerle motosikletteki sürücü ve arkasındaki kardeşi Cihan A. ve olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası Muhammed A.(50)'ya saldırdılar. İki taraf arasında tekmeli yumruklu kavga meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kavga sonlandırıldı. Kavga sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.