Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! Milli sporcu yoğun bakımda
Palandöken'deki çığ faciası sonrası Mehmet Sekmen'den tepki çeken sözler
Sporcuların üstüne çığ düştü, başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım

Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü İlker A. hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokağı'nda Sedat G. (29) yönetimindeki 16 AEP 180 plakalı otomobil ile İlker A'nın (24) kullandığı 16 BIR 495 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan İlker A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

CHP Antalya'da deprem! Başkan yardımcısı tutuklandı
img

Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini görünce rahat durmadı
img

Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
Tartıştığı kadını öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.