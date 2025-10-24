Haberler

Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi morga gönderildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erenler Mahallesi'nde Birol İşgudak'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 34 MOR 518 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, İşgudak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.Ö. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşgudak'ın cenazesi, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
