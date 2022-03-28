Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyreden Kazım Y. ( 53) yönetimindeki 16 KGH 34 plakalı kamyonet, Boğazköy mevkisinde Duygu H. (33) idaresindeki 16 BNA 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Duygu H, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

AA / Kadir İnci - Güncel

Otomobil, Kamyonet, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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