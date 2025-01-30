Bursa'da Otomobil ile Hafif Ticarinin Çarpışması: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu'nda seyir halindeki Necati K. yönetimindeki 16 APL 967 plakalı otomobil ile Kamuran E. idaresindeki 35 AR 2462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, trafik levhasına çarpıp devrildi. Araçta bulunan Seyfettin K. (58) ve Mahdu Sena K. (28) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.