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Bursa'da Otomobil Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa'da Otomobil Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Bursa'da bir kadın ve bir erkek, park halindeki bir otomobili çalmaya çalışırken vitesini boşa alıp iterek çalıştırmaya çalıştılar. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheliler kısa süre içinde yakalandı.

BURSA'da 1'i kadın 2 şüpheli, çalmak istedikleri park halindeki otomobili çalıştıramayınca, vitesi boşa alıp itti. Şüpheliler, otomobili bir müddet iterek çalıştırıp kaçarken, o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ekim'de saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi 11'inci Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Biri kadın 2 şüpheli, park halindeki 16 P 9094 plakalı otomobilin kapısını açtı. Şüpheliler, otomobili çalıştıramayınca vitesini boşa alıp itmeye başladı. Şüpheliler bir müddet otomobili itip çalıştırdıktan sonra kaçarken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokağa girdikten sonra park halindeki otomobilin yanına gelip, kapısını açtığı, çalıştıramayınca da ittiği görüldü.

60 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Otomobilini park ettiği yerde bulamayan sahibinin ihbarı üzerine, adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 60 kameradan görüntü inceleyen ekipler, şüphelilerin İlhan Aykan (56) ile Gamze Erim (33) olduklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler ile onlara hırsızlık sonrası yardım ettiği belirlenen F.Ş. (37) yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen İlhan Aykan ile Gamze Erim tutuklandı, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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