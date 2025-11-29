Bursa'da Otomobil Geri Vites Alınca Ağaçlık Alana Düştü

BURSA'da otomobilini yanlışlıkla geri vitese alan Nükhet F. (65), yaşklaşık 7 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'de meydana geldi. Sitenin otoparkına gelen Nükhet F., ileri manevra yapmak istediği otomobilini yanlışlıkla geri vitese aldı. Nükhet F.'nin gaza basmasıyla geri geri gitmeye başlayan otomobil, demir korkulukları aşıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nükhet F., ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,