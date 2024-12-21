Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması

Bursa'da Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Celal A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı, sağlık durumları iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi'nde Celal A. (56) idaresindeki 43 HY 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Celal A. ile aynı araçta bulunan Habibe B. (47) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
img

Yılın en iyi futbolcuları seçildi
img

Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz gol oldu
Maç başlar başlamaz 2 gol birden! Tempo inanılmaz
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok

Son Dakika Haberleri

2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.