Bursa'da Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Celal A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı, sağlık durumları iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi'nde Celal A. (56) idaresindeki 43 HY 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Celal A. ile aynı araçta bulunan Habibe B. (47) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.