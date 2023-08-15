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Bursa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü olay yerinde, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akharem Mahallesi'ne Ahmet Gürle (59) yönetimindeki 16 BAG 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Necmiye Gürle (58) ve Semra Tepeler ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Gürle'nin cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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