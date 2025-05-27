Bursa'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışma, Gülbahçe Mahallesi yolunda iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gülbahçe Mahallesi yolunda Azmi A. idaresindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel G'nin kullandığı 06 ACD 615 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Azmi A'nın aracındaki Dilan A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel