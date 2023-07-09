Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış sebebiyle bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Seyit Ali Kimsesiz yönetimindeki 26 SH 429 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan yolcular Kübra Cantek (19), Ahmet Efe Y. ve Semanur N.yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerin tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.