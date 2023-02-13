Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel Haberler BURSA'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Ersin Tekemen hayatını kaybetti, Ceren Yücedağ ise yaralandı. BURSA'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Ersin Tekemen hayatını kaybetti, Ceren Yücedağ ise yaralandı. Kaza, gece İstanbul-Bursa- İzmir otoyolunun 135'inci kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Balıkesir yönüne giden Ersin Tekemen'in kullandığı 34 DRB 678 plakalı otomobil, Karacabey ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki sürücüsü Ersin Tekemen'in yaşamını yitirdiği, Ceren Yücedağ'ın ise yaralandığı belirlendi. Yücedağ, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir Bursa Güncel Haberler

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