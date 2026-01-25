Haberler

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı

Güncelleme:
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde meydana geldi. Yiğitcan Erdem'in kontrolünü yitirdiği 16 AKG 029 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

