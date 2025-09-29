Haberler

Bursa'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de meydana gelen kazada, otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mesut S. (49) idaresindeki 16 BIN 102 plakalı otomobil, İnegöl-Eskişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşağın bariyerine çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mesut S. ile yanındaki Bekir Ç. (81) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Mesut S. ile Bekir Ç, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.