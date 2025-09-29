Bursa'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mesut S. (49) idaresindeki 16 BIN 102 plakalı otomobil, İnegöl-Eskişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşağın bariyerine çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mesut S. ile yanındaki Bekir Ç. (81) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Mesut S. ile Bekir Ç, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.