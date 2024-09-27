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Bursa'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Bir Yaralı

Bursa'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Bir Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yatan otomobildeki bir kişi yaralandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, yan yatan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden Ali Y. yönetimindeki 16 ATG 583 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, yan yattı. Kazada, otomobildeki A.Y. yaralandı. A.Y., çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Otomobil Bursa Kaza

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