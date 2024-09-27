Bursa'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı
Osmangazi ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
BURSA'da, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, yan yatan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden Ali Y. yönetimindeki 16 ATG 583 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, yan yattı. Kazada, otomobildeki A.Y. yaralandı. A.Y., çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.