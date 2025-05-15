Bursa'da Otofest Etkinliği ile Gençler Otomotiv Sektörüne Yönlendiriliyor

Bursa'da Otofest Etkinliği ile Gençler Otomotiv Sektörüne Yönlendiriliyor
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Bursa'da düzenlenen Otofest - Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri etkinliği, otomotiv sektörüne eleman yetiştiren öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturdu. Etkinlikte iş görüşmesi simülasyonları ve staj başvuruları gibi fırsatlar sunuldu.

Bursa'da otomotiv sektörüne eleman yetiştiren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla "Otofest- Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen ve otomotiv sektörüne yön veren 38 firmanın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sektör temsilcileriyle öğrenciler bir araya geldi.

Öğrencilere sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi simülasyonu ve seminer gibi birçok alanda gelişim fırsatı sunan etkinlikte, gençler iş ve staj başvurularında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa'nın mesleki eğitimde Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kentin mesleki eğitim alanında ürettiği projelerle model şehir olduğunu vurgulayan Alireisoğlu, "Bursa'da mesleki eğitim her yönüyle güçlü ve sağlam temellere dayalı bir yapıya sahiptir. Bu başarının temelinde öğretmenlerimizin, eğitim yöneticilerimizin ve okul müdürlerimizin heyecanı ve tutkusu yer almaktadır. Onların bu azmi, sanayiyle kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde daha da anlam kazanıyor." ifadesini kullandı.

Alireisoğlu, tüm okullarda teknoloji kulüplerinin kurulduğunu hatırlatarak, öğrencilere kimliklerini bulabilecekleri ve kendi hikayelerini yazabilecekleri ortamlar sunmanın önemine dikkati çekti.

"Mesleki Eğitim Ortaokulları" modelinin yaygınlaştırılacağını aktaran Alireisoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada, yaptığı ürünü gururla sunan, bu üretimle kendi kimliğini ve geleceğini inşa eden gençlerimiz var. Artık dünyada sürekli teori değil, üretim yapan, katkı sunan bireyler öne çıkıyor. Türkiye'nin yeni kahramanları, yapabilen, ortaya koyabilen, teknolojiye hakim öğrenciler arasından çıkacak."???????

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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