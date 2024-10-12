Bursa'da Otobüsün Arkasına Tutunan Patenli Gençler Tehlike Yarattı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patenli dört genç, bir halk otobusünün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl ilçesinde patenli 4 genç, seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen patenli 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.