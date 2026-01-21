Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir belediye otobüsünde, boş koltuk olmasına rağmen yer verme nedeniyle tartıştığı yolcuyu darbeden M.E. gözaltına alındı. Saldırganın cep telefonuyla kaydedilen anları sosyal medyada yayımlandı.
GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünde M.E., boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı yolcuyu darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve "Komutanımı çağırın" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel