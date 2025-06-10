Bursa'da Otobüs Yayaya Çarptı: Kadın Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir belediye otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Maryam Khalilova'ya çarpması sonucunda kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda Kalburt mevkiinde K.K. (27) idaresindeki 16 M 06079 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya (64) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kazadan kısa bir süre sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı çevredekilerin uyardığı anlar, basın mensuplarının kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel