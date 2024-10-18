Bursa'da Otobüs Şoförüyle Yolcu Arasında Kavga Yaşandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, durakta durmadığı iddia edilen otobüs şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.
BURSA'da bir yolcu ile inmek istediği durakta durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförü arasındaki kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Terminal seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, iddiaya göre "Düğmeye bastım. Neden durakta durmuyorsun?" diye şoföre bağırıp üzerine yürüdü. Şoför de otobüsü durdurup tepki gösterince taraflar arasında kavga çıktı. Otobüste başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgayı, yolcular ayırmaya çalışırken, o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
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