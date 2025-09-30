Haberler

Bursa'da Otobüs Şoföründen Tartışmalı Sigara Molası

Bursa'da bir belediye otobüsü şoförü, yolcularla tartıştıktan sonra durağa park edip sigara içti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

BURSA'da, belediye otobüsünde yolcularla tartışan şoför, durağa park ettiği araçtan inip sigara içti. O anları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediye otobüsünde yolcularla tartışan şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan bir durağa park etti. Ardından otobüsten inen şoför yolculara aldırış etmeden sigara içti. Bu sırada işe geç kalan yolculardan biri duruma tepki gösterdi. O anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
