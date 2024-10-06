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Bursa'da Otobüs Kazası Sonrası Kadının Cep Telefonu Çalındı

Bursa'da Otobüs Kazası Sonrası Kadının Cep Telefonu Çalındı
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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan T.C. isimli kadına özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından yola savrulan kadının cep telefonunu çalan kişi, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

BURSA'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı T.C. isimli kadın ağır yaralandı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansırken, yaralı kadının yola savrulan cep telefonu çalındı. Polisin çalışmasıyla yakalanan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaza 4 Ekim'de saat 08.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen T.C.'ye, durakta yolcu alıp, indirdikten sonra hareket eden özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.C. kaldırıma savrulurken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan T.C.'nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Otobüsün kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde yolun karşısına geçmeye çalışan T.C.'ye, durakta yolcu aldıktan sonra hareket eden halk otobüsünün çarptığı görüldü. Kaza anında otobüsteki yolcuların büyük panik ve korku yaşadığı da kameraya yansıdı.

YARALI KADININ YOLA SAVRULAN TELEFONU ÇALINDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, bir kişinin, T.C.'nin yola savrulan cep telefonunu çalıp, kaçtığı öğrenildi. Eşyalarının arasında cep telefonunun olmaması üzerine yakınlarının durumu polise haber vermesiyle, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Telefonu çalan kişinin Ahmet K. olduğu tespit edildi. Çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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