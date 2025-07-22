Bursa'da Otobüs Fabrikasında Yangın Söndürüldü
Bursa'daki otobüs üretim fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangının nedeni ve zarar tespiti için araştırma başlatıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'da otobüs üretim fabrikasının depo ve müştemilat kısmından çıkan yangına fabrikanın itfaiye ekibinin yanı sıra HOSAB İtfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve zarar tespiti için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel