Bursa'da Otobüs Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki otobüs üretim fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangının nedeni ve zarar tespiti için araştırma başlatıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'da otobüs üretim fabrikasının depo ve müştemilat kısmından çıkan yangına fabrikanın itfaiye ekibinin yanı sıra HOSAB İtfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve zarar tespiti için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Al Musrati krizi

Açtı ağzını yumdu gözünü: 2 yıllık paramı verin ancak öyle giderim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.