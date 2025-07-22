Bursa'da Otobüs Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'da otobüs üretim fabrikasının depo ve müştemilat kısmından çıkan yangına fabrikanın itfaiye ekibinin yanı sıra HOSAB İtfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve zarar tespiti için çalışma başlatıldı.