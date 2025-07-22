Bursa'da Otobüs Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'daki otobüs üretim fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, fabrikanın ve HOSAB İtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve zarar tespiti için inceleme başlatıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'da otobüs üretim fabrikasının depo ve müştemilat kısmından çıkan yangına fabrikanın itfaiye ekibinin yanı sıra HOSAB İtfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve zarar tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel